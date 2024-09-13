Суперкомп'ютер назвав фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025: що прогнозує Шахтарю

У вівторок, 17 вересня, розпочинається Ліга чемпіонів-2024/2025. Вона матиме новий формат і участь в ній візьме 36 клубів.

Вони всі перебувають в єдиній таблиці та за підсумками восьми турів вісім найкращих команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу, а місця з 9 по 24 будуть змагатися за путівку в попередньому раунді плей-оф. Решта клубів залишать турнір.

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Прогноз від штучного інтелекту

Напередодні початку нової кампанії штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона.

Фаворитом на титул він вважає англійський Манчестер Сіті. Шанси "містян" на перемогу оцінюються у 25,3%.

Головним конкурентом англійського клубу є чинний володар трофея мадридський Реал – 18,2%. Трійку головних фаворитів замикає міланський Інтер – 10,9%.

Щодо шансів єдиного представника від України донецького Шахтаря, то суперкомп’ютер не вірить у вихід "гірників" навіть у плей-оф. Потрапляння в 1/8 фіналу оцінюється лише у 3,9%.

За версією штучного інтелекту, Шахтар – один із головних аутсайдерів турніру. Менші шанси на успіх мають тільки Слован Братислава та Янг Бойз.



Шанси клубів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією ШІ / Скриншот із сайту Opta Analyst

Нагадаємо, що свій шлях у Лізі чемпіонів-2024/2025 донецький Шахтар розпочне 18 вересня. "Гірники" о 19:45 на виїзді зустрінуться з Болоньєю.