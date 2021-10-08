Шпигун на матчі з Шахтарем: поєдинок Зорі в УПЛ відвідає агент ЦСКА

Шахтар 15 жовтня прийматиме Зорю у рамках УПЛ. На матчі буде присутній болгарський агент софіївського ЦСКА

Хитрий план болгарського клубу

Луганська Зоря стане наступним суперником софіївського ЦСКА у Лізі конференцій. Наставник болгарського клубу Стойчо Младенов вирішив досконало вивчити українську команду.

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Для цього клуб із Болгарії направить свого агент на наступний поєдинок Зорі проти донецького Шахтаря в УПЛ. Аналітик Христіан Христов повинен зібрати усю необхідну інформацію про підопічних Віктора Скрипника.

Відзначимо, що матч Шахтар – Зоря відбудеться 15 жовтня. Зараз в українському чемпіонаті перерва, яка викликана зустрічами збірної України.

Після 10-ти турів луганська команда з 20 очками йде на 4-й позиції. Футболісти Скрипника поступають "гірникам", які посідають другу сходинку, лише трьома пунктами.

Значно гірші справи у Зорі у груповому раунді Ліги конференцій. Українці двічі програли на старті у групі "С" – нуль очок та остання позиція.

ЦСКА йде третім у групі, завоювавши лише один пункт у грі з норвезьким Буде-Глімт.

Матч 3-го туру групового раунду Ліги конференцій ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 21 жовтня.