Шпигун на матчі з Шахтарем: поєдинок Зорі в УПЛ відвідає агент ЦСКА
8 жовтня 2021 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:Topsport
Шахтар 15 жовтня прийматиме Зорю у рамках УПЛ. На матчі буде присутній болгарський агент софіївського ЦСКА
Хитрий план болгарського клубу
Луганська Зоря стане наступним суперником софіївського ЦСКА у Лізі конференцій. Наставник болгарського клубу Стойчо Младенов вирішив досконало вивчити українську команду.
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Для цього клуб із Болгарії направить свого агент на наступний поєдинок Зорі проти донецького Шахтаря в УПЛ. Аналітик Христіан Христов повинен зібрати усю необхідну інформацію про підопічних Віктора Скрипника.
Відзначимо, що матч Шахтар – Зоря відбудеться 15 жовтня. Зараз в українському чемпіонаті перерва, яка викликана зустрічами збірної України.
- Після 10-ти турів луганська команда з 20 очками йде на 4-й позиції. Футболісти Скрипника поступають "гірникам", які посідають другу сходинку, лише трьома пунктами.
- Значно гірші справи у Зорі у груповому раунді Ліги конференцій. Українці двічі програли на старті у групі "С" – нуль очок та остання позиція.
- ЦСКА йде третім у групі, завоювавши лише один пункт у грі з норвезьким Буде-Глімт.