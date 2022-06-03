У Шотландії арбітр вищої ліги здійснив камінг-аут і надихнув колегу
Джерело:BBC
Шотландський рефері Крейг Нейпір повідомив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. За словами судді, його надихнув вчинок хавбека "Блекпула" Джейка Деніелса.
Рефері: У футболі цей бар'єр ще існує
Шотландські арбітри Крейг Неп'єр та Ллойд Вілсон розкрили свою сексуальну орієнтацію. Одразу два судді стали першими представниками цієї професії у Шотландії, які публічно заявили про свою гомосексуальність.
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Я ніколи не думав, що сидітиму тут і говоритиму про це. Це те, з чим я жив довгий час. То був важкий шлях. Дуже важливо, що такі люди, як я, готові робити такі кроки. Я не думаю, що загалом це повинно стати новиною, але зараз – має, тому що нам потрібно змінити ситуацію і дати відчути людям, що вони можуть бути самими собою,
– зазначив Неп'єр.
Рефері сподівається, що його вчинок надихне когось бути собою.
"У футболі цей бар'єр ще існує. Сподіваюся, тут, у Шотландії, я зможу зіграти невелику роль та надихнути когось бути собою", – додав Крейг.
У відео на твіттер-акаунті Шотландської футбольної асоціації Нейпір розказав, що бажає допомогти позбутися стигми й страху, які інші люди в його становищі можуть відчувати через розкриття власної сексуальної орієнтації.
Відео зізнання
Після цього на камінг-аут наважився арбітр Ллойд Вілсон, який судить у нижчих лігах Шотландії. В інтерв'ю Sky Sports він зізнався, що приховував свою сексуальність аж 17 років.
Думаю, що тепер я можу ходити вулицями, не відчуваючи себе таким, ніби я якийсь не такий, – заявив Вілсон.
Надихнув вчинок Деніелс
- Нейпір надихнув вчинок Джейк Деніелс, який у травні здійснив історичний для Англії камінг-аут.
- 17-річний форвард зізнався, що є геєм, ставши першим чинним професіональним футболістом у Великобританії, що здійснив камінг-аут.