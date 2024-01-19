Чемпіон світу зі стрибків з жердиною Шон Барбер помер у віці 29 років

Видатний канадський легкоатлет Шон Барбер пішов у засвіти. Останнім часом чемпіон світу зі стрибків з жердиною мав проблеми зі здоров'ям.

У середу, 17 січня, у власному будинку в Кінгвуді (штат Техас, США) помер канадський легкоатлет Шон Барбер. Спортсмену було лише 29 років.

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Причина смерті Барбера не повідомляються. Відомо, що він мав певні проблеми зі здоров'ям та помер від ускладнень.

Агент спортсмена Пол Дойл прокоментував трагічну подію.

Більше, ніж просто неймовірний спортсмен, Шон був людиною з добрим серцем, яка завжди ставила інших попереду себе. Втратити таку хорошу людину в такому молодому віці – це трагедія,

– сказав Дойл.

Співчуття друзям та родині Барбера висловила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics).

Що відомо про чемпіона світу та рекордсмена