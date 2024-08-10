Підставив кінь: що завадило Олександру Товкаю вийти до фіналу Оліміпади-2024
Представник України Олександр Товкай не зміг пробитися до фіналу Олімпіади-2024 у сучасному п'ятиборстві. У кінному конкурсі він стикнувся з проблемою.
У п'ятницю, 9 серпня, відбулися змагання з сучасного п'ятиборства на Олімпіаді-2024. Однак жоден з представників України не зміг пробитися у фінал, пише 24 канал.
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Що завадило Товкаю пройти у фінал
Спочатку Олександр був лідером своєї групи у півфіналі після раунду фехтування, де його бали складали 245 очок.
У кінному конкурсі кінь спортсмена тричі відмовився перестрибувати перешкоду, через що українець не набрав жодного балу і завершив змагання.Довідка. Коні для спортсменів обираються шляхом жеребкування.
Що таке сучасне п'ятиборствоЦе олімпійський вид спорту, який охоплює чотири дисципліни: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінний конкурс та лазер-ран, що поєднує елементи бігу та стрільби.
Відзначимо, що другий представник України Владислав Чекан також не зміг пробитися до фіналу.