Підставив кінь: що завадило Олександру Товкаю вийти до фіналу Оліміпади-2024

Представник України Олександр Товкай не зміг пробитися до фіналу Олімпіади-2024 у сучасному п'ятиборстві. У кінному конкурсі він стикнувся з проблемою.

У п'ятницю, 9 серпня, відбулися змагання з сучасного п'ятиборства на Олімпіаді-2024. Однак жоден з представників України не зміг пробитися у фінал, пише 24 канал.

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Що завадило Товкаю пройти у фінал

Спочатку Олександр був лідером своєї групи у півфіналі після раунду фехтування, де його бали складали 245 очок.

У кінному конкурсі кінь спортсмена тричі відмовився перестрибувати перешкоду, через що українець не набрав жодного балу і завершив змагання.

Що таке сучасне п'ятиборство Це олімпійський вид спорту, який охоплює чотири дисципліни: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінний конкурс та лазер-ран, що поєднує елементи бігу та стрільби.

Коні для спортсменів обираються шляхом жеребкування.

Відзначимо, що другий представник України Владислав Чекан також не зміг пробитися до фіналу.