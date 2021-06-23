Яке покарання отримала оголена дівчина, яка вибігла на поле у матчі Євро-2020 в Росії

Дівчині, яка напівголою вибігла на поле "Газпром Арени" під час матчу чемпіонату Європи з футболу-2020 між Бельгією та Фінляндією, заблокували паспорт вболівальника Fan Id.

За інформацією ЗМІ, порушницю звуть Марія, їй 20 років і вона студентка медичного університету. Блокування Fan ID означає заборону на відвідування будь-яких подальших матчів континентальної першості.

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Що відомо про дівчину на матчі Бельгія – Фінляндія?

Fan ID – пластикова картка з фотографією, прізвищем і ім'ям її власника.

Дівчина вибігла на поле матчу Євро-2020, в якому зустрічалися збірні Бельгії та Фінляндії. Вона була у купальнику, спереду на якому був напис крпитовалюти.

Варто додати, що транслятори матчів не дають в ефір такі випадки. Тому глядачі цього не бачили. Це вимога УЄФА, щоб інші вболівальники не наважувалися на таке. І щоб не робити їм додаткову рекламу.



Охорона доволі швидко впіймала дівчину на полі / Фото Getty Images