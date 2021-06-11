Що ви знаєте про чемпіонат Європи: тест до старту Євро-2020

На полях 11 країн Європи з 11 червня до 11 липня триватиме чемпіонат Європи. З нагоди старту Євро-2020 пропонуємо освіжити свої знання та пройти тест, який присвячений чемпіонату Європи.

Перший матч чемпіонату Європи-2020 відбудеться 11 червня у Римі. Італія, яка одного разу виграла Євро, о 22:00 зустрінеться з Туреччиною.

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Також матчі чемпіонату Європи відбудуться в:

Амстердамі

Баку

Бухаресті

Будапешті

Копенгагені

Глазго

Лондоні

Мюнхені

Римі

Санкт-Петербурзі

Севільї

Першочергово турнір мав відбутися у 2020 році у 12 містах. Але плани УЄФА порушила пандемія коронавірусу й турнір було перенесено.

У 2021 році Дублін та Більбао не змогли прийняти матчі чемпіонату Європи.

Два півфінальні та вирішальний поєдинок прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні. Збірна України зіграє в групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Тест до Євро-2020