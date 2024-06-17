Румуни перемогли заслужено, – Яремчук прокоментував розгромну поразку України

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував розгромну поразку команди. Він вважає, що немає жодних виправдань.

У понеділок, 17 червня, Україна зазнала розгромної поразки від Румунії. Дебютна гра Євро-2024 закінчилася з рахунком 3:0.

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Коментар Яремчука щодо розгрому від румун

Нападник української команди не став шукати виправдань поразки.

Немає ніяких виправдань. Ми не показали сьогодні свою гру і не виконали вказівки тренера. Румунія заслужила цю перемогу, а нам потрібно добре поговорити в роздягальні і рухатися далі. Дуже важко щось говорити після такого матчу. Я не хочу сказати щось зайве через емоції. Ми сьогодні програли. Виграли румуни, тому вітаю їх з перемогою. Будемо готуватися до наступних матчів. Там ми повинні показати все, на що здатні. Треба зібратися і зробити правильні висновки,

– розповів Роман Яремчук.

Нагадаємо, що наступний матч Україна зіграє проти Словаччини 21 червня о 16:00 за київським часом.