Згадав про країну та церкву, – що сказав Ломаченко після поразки в бою проти Хейні

Василь Ломаченко провів бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Але поступився Девіну Хейні рішенням суддів.

Бій між Ломаченко та Хейні тривав усі 12 раундів. А доволі рівний бій закінчився перемогою американського боксера, який захистив свої чемпіонські титули.

Як це було Ломаченко програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Після бою Ломаченко хоч і відчував гіркоту поразки, але поводився доволі адекватно.

"Для початку я хочу подякувати моєму Богу Ісусу Христу. Друге – хочу подякувати моїй команді, батькові, менеджеру, катмену, моїй родині та друзям. І тим, хто прийшов і підтримав мене", – заявив Ломаченко.

Сам результат бою Ломаченко не дуже хотів обговорювати.

"Я не хочу говорити про це. Всі люди бачили, що сталося сьогодні", – заявив Ломаченко.

І коли в боксера спитали, чи не відчуває він, що в нього вкрали чемпіонський титул, Ломаченко заявив, що для нього зараз "некомфортний момент". Але пообіцяв, що "побачимося наступного разу".

Що Ломаченко планує робити далі

В Ломаченка також спитали і про його подальші плани – чи він планує залишитися у легкій вазі (де вже двічі програв в боях за звання абсолютного чемпіона світу), чи таки опуститься нижче у ваговій категорії. Однак Ломаченко на це відповів дещо іншими планами – не спортивними.

"Зараз я хочу повернутися додому, захистити свою країну, захистити свою Українську православну церкву", – заявив Ломаченко.

Виступ Ломаченка після бою з Хейні – дивіться відео