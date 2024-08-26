Я постійно грав, а потім прийшов Луческу, – Бойко про співпрацю з румунським тренером у Динамо

Ексгокіпер Динамо Денис Бойко прокоментував співпрацю з Мірчею Луческу. Гравець розповів про припинення ігрової практики після призначення румуна.

На початку червня 2023 року Денис Бойко покинув київське Динамо. Незабаром голкіпер підписав контракт з житомирським Полісся.

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Коментар Бойко про роботу з Луческу

Ексголкіпер Динамо зазначив, що з приходом Містера він залишився без ігрової практики.

Я постійно грав, а потім прийшов Луческу, і ми з ним переговорили. Він сказав, що звик мати голкіпера №1 і людину, яка тренується і розуміє, що він другий вибір. Але ця людина, яка тренується, має бути повністю зосереджена і готова в разі чого підмінити №1. Це дуже відверто і справедливо щодо воротарів. Ти вже як гравець, або приймаєш ці рамки, або шукаєш інший клуб, якщо не згоден з його позицією,

– розповів Бойко.

Довідка. Денис Бойко провів у складі київського Динамо 108 матчів, у яких пропустив 97 м'ячів та 51 раз ворота лишались "сухими".

Відзначимо, що голкіпер покинув Полісся наприкінці сезону-2023/2024 та продовжує шукати собі новий клуб.