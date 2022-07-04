А що ще війна не закінчилась у вас в Україні, – Рижикова про дивне запитання від європейців

Анна Рижикова продовжує приносити Україні нагороди на легкоатлетичних змаганнях. Спортсменка розповіла про підтримку на турнірах.

Норвежці нагадали світу про війну в Україні

32-річна легкоатлетка відзначила організаторів Діамантової ліги у норвезькому Осло. Вони запросили українок, щоб зачепити тему війни в Україні проти Росії. наші дівчата могли вкотре нагадати світу про ті жахіття, які в Україні робить "русскій мір".

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Анна Рижикова подякувала організаторам за створений розголос про війну у її рідній країні. Уродженка Дніпра зауважила, що Європа починає звикати до воєнних дій в Україні та забувати про них. Тому такі ініціативи змушують нагадати усім про російського агресора.

У кожній країні підтримують по-різному. У Норвегії ми відчули це дуже сильно, бо нас запросили на пресконференцію перед Діамантовою лігою в Осло, щоб поговорити саме про війну в Україні. Все для того, аби додати розголосу, бо європейські країни до того звикають і часто буває таке запитання: "А що ще війна не закінчилась у вас в країні?". Тому вони молодці, що надають розголосу,

– розповіла Рижикова.

Також легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів із бар'єрами, виділила шведів, які виділили безкоштовні квитки для українців на Діамантову лігу у Стокгольмі. На трибунах стадіону можна було побачити багато синьо-жовтих прапорів.

Рижикова: Дуже приємно було відчувати цю підтримку

На своїй сторінці в інстаграмі Рижикова виклала світлину з українськими уболівальниками у Швеції, де Анна вже після свого виступу уболівала за інших українських легкоатлеток.

У Швеції завжди дуже сильна підтримка української діаспори. Організатори змагань дали безкоштовні квитки для українців і дуже багато було наших на трибунах. Це працівники посольства і люди, які тут довгий час живуть. Дуже приємно було відчувати цю підтримку. Вони прийшли з прапорами. Кричали і підбадьорювали нас,

– додала Анна.

Нагадаємо, що на Діамантовій лізі в Осло та Стокгольмі Рижикова двічі підіймалась на п'єдестал. У Швеції українка здобула "срібло", а у Швеції підійнялась на третю сходинку подіуму. Анна оновила особистий рекорд сезону.