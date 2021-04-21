Промоутер Усика назвав єдину причину, яка може повернути Володимира Кличка у ринг

Промоутер K2 Promotions Олександр Красюк поділився думкою про можливе повернення в ринг Володимира Кличка. Чутки про повернення легендарного українця ходять довго.

За словами Красюка, Володимир перебуває в чудовій фізичній формі і він в будь-який момент може повернутися на ринг, однак головною мотивацією для повернення легенди є бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі.

До слова Володимир Кличко може опинитися у тренувальному таборі Джошуа перед боєм з Ф'юрі

"Я думаю, Володимир і сам не знає, чи буде він повертатися в бокс. Але я на 100% можу сказати, що у Володимира Кличка є ресурс для повернення. Він з форми і не виходив, він постійно у формі, тренується без перерв. Щоб повернутися на ринг, йому досить провести свій базовий тренувальний табір (10-12 тижнів для піку)", – сказав він.

Єдине що йому може завадити це багаторічний простий, однак Віталій вже успішно повертався після чотирьох років простою. Крім того, у Володимира є одна незавершена справа – реванш проти Тайсона Ф'юрі. Я думаю це поєдинок мотивував би Володимира на повернення,

– розповів Красюк.

Чи справді Володимир Кличко повернеться у бокс?

Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.