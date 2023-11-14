"Не хочу розчаруватися в людях": Стаховський розповів, чому не питає Джоковича про війну

Колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів, що думають світові зірки тенісу думають про війну в Україні. З деякими спортсменами він навіть цього не обговорює, аби не розчаруватися в них.

Висловлювання першої ракетки світу Новака Джоковича щодо війни в Україні були не зовсім однозначні. Раніше він виступав за повернення російських та білоруських спортсменів до світових турнірів.

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Стаховський не хоче говорити з Джоковичем про війну

Стаховський заявив, що не знає позиції Джоковича щодо війни, оскільки він не спілкувався з ним на цю тему.

Що думає насправді Новак, я не питав і не хочу в нього питати, тому що не хочу розчаруватись в людях,

– заявив він

Він також зазначив, що знає позицію земляків Джоковича Янко Типсаревича та Віктора Троїцького. За його словами, "імперіалістична Росія для них значить більше, ніж вільна і демократична Україна".

"Розумію, що це наша війна, а не їхня. Умовно кажучи, коли я навіть спілкувався з Роджером, то розумію, що він не хоче політично висловлюватись. Це не його війна. Він ніколи в політичних процесах не був заангажований. Роджер каже: "Так, ми вас підтримаємо, дуже переживаємо, що у вас"", – додав він.

За словами екстенісиста, Роджер Федерер разом з фондом забрали близько 50 дітей у перші дні вторгнення РФ. Однак публічно цю інформацію не розголошували.