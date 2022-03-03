Ще одна перемога для України: Ястремська розгромила Буксу та пробилась в 1/4 фіналу у Ліоні

Даяна Ястремська здобула свою другу перемогу на турнірі у Ліоні (Франція). Українська тенісистка здолала Крістіну Буксу з Іспанії.

Даяна Ястремська – Крістіна Букса 2:0 (6:2, 6:3)

Трохи більше однієї години знадобилось Ястремській, щоб пройти у третє коло турніру у Франції. Даяна не підпускала Буксу ближче, ніж на один гейм протягом усієї першої партії, пише 24 канал.

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Українка віддала суперниці лише одну свою подачу. Натомість іспанська тенісистка зробила такий подарунок українці тричі. Ястремська скористалась шансами та взяла перший сет у свій актив – 6:2.

У другому сеті перший гейм був за Буксою. Але чотири наступні розіграші були за Даяною – 4:1. Українка програла ще два гейми, але у стількох ж здобула перемогу. У підсумку – 6:3.

Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Ліоні. Наступною суперницею українки буде переможниця матчу між Ясміне Паоліні та Тамарою Корпач.

Еліна Світоліна паралельно виступає на турнірі у Мексиці. Свій поєдинок перша ракетка України проведе 4 березня.