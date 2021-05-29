Шевчук прокоментував п'яну їзду вулицями міста та затримання поліцейськими: відео

Колишній футболіст збірної України та донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук був затриманий п'яний за кермом. Під час затримання він вступив у конфлікт з поліцейськими.
Затримання вібулося ввечері 28 травня, коли Шевчук повертався після святкування 85-ліття Шахтаря.
Як це було У Києві затримали легенду Шахтаря Шевчука: дуже п'яним сів за кермо – відео
На наступний день Шевчук записав відео, де попросив вибачення за свою поведінку напередодні.
"Сідати за кермо напідпитку – категорично не можна. Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам. Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом Шахтар, яким "змазав" свято. Хочу вибачитися перед всіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро прошу вибачення у поліцейських. Алкоголь не сумісний з водінням. Не повторюйте моїх помилок", – заявив Шевчук.
Окрім того, він заявив, що після цього випадку не має права більше працювати на каналах "Футбол". Відтак заявив, що йде з каналу.
Затримання Шевчука п'яним в Києві: коротко
- Інцидент трапився ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки. Шевчук був за кермом автомобіля Porsche чорного кольору.
- Проходити тест на драгері він відмовився, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому ексфутболіста довелося затримати.