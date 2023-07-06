У синьо-жовтих кольорах: Шевченко та Зінченко представили футболки на благодійний матч

Майже місяць залишився до благодійного матчу на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж", в якому зіграють зірки світового футболу. Всі зібрані кошти підуть на підтримку України.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко та захисник Арсеналу Олександр Зінченко презентували футболки для благодійного матчу Game4Ukraine. Звичайно ж, організатори обрали кольори, які символізують нашу державу.

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Отримати заповітні футболки зможе кожен охочий. Їх вартість становить від 35 фунтів. Усі зібрані кошти від продажу підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

Шевченко та Зінченко представили футболки

Нагадаємо, що у благодійному поєдинку, який відбудеться 5 серпня, зіграють команди Шевченка та Зінченка. До складу увійдуть видатні гравці минулого та сьогодення, а також герой серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер. З повним складом команд можна ознайомитись у нашому матеріалі.

На наступний день після поєдинку Game4Ukraine у Лондоні відбудеться ще один благодійний поєдинок на підтримку України. 6-го серпня на стадіоні Тоттенхему донецький Шахтар зіграє проти "шпор".