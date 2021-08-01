Шевченко заявив про закінчення контракту зі збірною, хоча його угода до 2022 року

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ошелешив усіх новиною про те, що 1 серпня 2021 року в нього закінчився контракт. Хоча ситуація з його контрактом не до кінця зрозуміла.

Андрій Шевченко був призначений головним тренером збірної України 15 липня 2016 року. Сталося це після провального виступу нашої команди на Євро-2016, де командою керував Михайло Фоменко. Шевченко був помічником у його тренерському штабі.

Угоду з Шевченком підписали за схемою "2+2". Перші два роки – це відбір на ЧС-2018, який мав відбутися в Росії. Ми його провалили. Але угода була пролонгована. І вже на Євро-2020 наша команда кваліфікувалася з першого місця в групі.

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В липні 2020 року контракт Шевченка зі збірною мав закінчитися. Це мало б статися після чемпіонату Європи. Але зважаючи, що турнір було перенесено на рік через пандемію коронавірусу, то і контракт вирішили продовжити. От тільки в Українській асоціації футболу заявили, що виконком проголосував за продовження угоди на 2,5 роки – до 31 грудня 2022 року. Тобто до кінця чемпіонату світу з футболу, який в 2022 році відбудеться в листопаді – грудні.

Таку заяву в УАФ зробили 7 червня 2020 року після Конгресу УАФ у Львові. І навели цитату Шевченка з цього приводу.

"Хочу подякувати за підтримку та теплий прийом. Мені дуже приємно, що Виконком УАФ дав можливість мені та членам мого штабу ще на два з половиною роки продовжити роботу в національній збірній України. Домовленості досягнуто, найближчим часом ми владнаємо всі юридичні моменти", – цитує Шевченка сайті УАФ.

Вже 2 вересня 2020 року перед матчем в Лізі націй проти Швейцарії, Шевченко підтвердив, що продовжив угоду зі збірною.

Нещодавно я уклав новий контракт на два з половиною роки, тому всі мої плани пов’язані виключно зі збірною України. Це виступ у Лізі націй, підготовка до Євро-2020 та кваліфікації чемпіонату світу,

– заявив Шевченко.

Яким чином після цього в нього може закінчитися контракт 1 серпня 2021 року – залишається невідомим.

Водночас 11 травня 2021 року журналіст Ігор Циганик заявив, що в Шевченка контракт зі збірною лише до закінчення перенесеного Євро-2020.