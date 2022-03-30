Екстренер "синьо-жовтих" разом з Україною

Шевченко опублікував відео зі своїми виступами на тему війни Росії з Україною. Ролик можна побачити на сторінці в інстаграмі фахівця.

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Я хочу сказати красно дякую усім, хто підтримує Україну і дає мені змогу говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни,

– сказав Шевченко під час свого виступу.

"Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, поширюйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації. Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – врятуйте Україну. Все буде Україна", – додав екснаставник національної команди.

Відео на сторінці Шевченка