Екстренер "синьо-жовтих" разом з Україною
Шевченко опублікував відео зі своїми виступами на тему війни Росії з Україною. Ролик можна побачити на сторінці в інстаграмі фахівця.
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Я хочу сказати красно дякую усім, хто підтримує Україну і дає мені змогу говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни,
– сказав Шевченко під час свого виступу.
"Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, поширюйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації. Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – врятуйте Україну. Все буде Україна", – додав екснаставник національної команди.
Відео на сторінці Шевченка
- Андрій Шевченко активно підтримує свою рідну країну. Він запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.
- Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни, адже в багатьох містах немає їжі, води та ліків.