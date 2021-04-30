Шевченко викликав до збірної України 35 футболістів

У збірній України з футболу до Євро-2020 будуть готуватиме 35 гравців. Саме з них тренерський штаб обиратиме тих, хто відправиться на турнір.

Збірна України свій збір розпочне 15 травня у Харкові. Тоді до розташування команди прибудуть усі гравці, які виступають в УПЛ, а також два легіонери – Олександр Зубков з угорського Ференцвароша та Євген Макаренко з бельгійського Кортрейка. Решта футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах, доведеться чекати довше.

Три дебютанти

Абсолютно нових імен у розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Лєднєв із київського Динамо, Георгій Судаков із донецького Шахтаря та Артем Бондаренко з Маріуполя. Для кожного з них це дебютний виклик до головної команди.

Також отримав виклик і захисник Шахтаря Віктор Корнієнко. Він втретє потрапляє до списку збірної, але двічі поспіль зазнавав травм до початку зборів, через що так і не провів наразі жодного тренування у таборі головної команди країни.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі наша команда проведе 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.

Варто додати, що перед тим на чемпіонатах Європи та світу кожна збірна вносила по 23 гравців в заявку. Та у 2021 році це правило можуть змінити, і в заявку можуть потрапити 26 гравців.