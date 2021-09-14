Шевченко відвідав Формулу-1 з відомими друзями: зірковість фото зашкалює
Джерело:інстаграм Андрія Шевченка
У неділю, 12 вересня, відбувся гран-прі Італії, перемогу на якому здобув гонщик McLaren Деніель Ріккардо. Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідав цей захід.
У Монці володар "Золотого м'яча" зустрівся з всесвітньо відомими особистостями, про що поспішив розповісти на своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм.
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Шевченко поділився спільними світлинами з легендарними футболістами Роми Франческо Тотті та Венсаном Кандела, екстренером Ювентуса Андреа Пірло, восьмиразовим олімпійським чемпіоном, спринтером з Ямайки Усейном Болтом, а також знаменитим голлівудським актором Віном Дізелем.
Андрій Шевченко у компанії зірок / Фото з інстаграму