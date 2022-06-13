Шевченко у складі збірної світу переміг у благодійному матчі на "Лондон Стедіум"

У Лондоні відбувся благодійний матч, де збірна Англії зіграла проти колишніх легендарних футболістів. За збірну світу зіграв і Андрій Шевченко.

Збірна світу – Англія 2:2 (по пенальті – 4:1)

Голи: Бек, 22 (п), Четінай, 60 – Райт, 44 (п), Греннан, 47

На Олімпійському стадіоні Лондона відбувся щорічний благодійний футбольний матч Soccer Aid. Турнір проходить у форматі Англія проти Зірок усього світу – за обидві команди грають як колишні футболісти, так і попзірки, пише 24 канал.

Варте уваги Шевченко та Світоліна відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали 1 мільйон доларів для України

Виручені кошти з матчу спрямовують в Unicef, на підтримку дітей з усього світу.

Цьогоріч організатори турніру мають передати певну частину коштів для дітей з України.

У складі збірної світу зіграв колишній український футболіст Андрій Шевченко, для нього це вже не перший матч у 2022 році. До цього він одягнув футбольну форму у благодійному матчі в Мілані.

Крім Шевченка та Болта, за збірну Зірок світу виступали, зокрема, воротар Петр Чех, футболісти Андреа Пірло, Кафу, Роберто Карлос та інші.

Матч Soccer Aid-2022 завершився внічию в основний час з рахунком 2:2. У серії пенальті Зірки усього світу перемогли – вони й здобули загальну перемогу.

За матч вдалося зібрати 15.673 мільйонів фунтів стерлінгів на благодійність – це найбільша сума коштів за увесь час проведення Soccer Aid.

Перед стартом гри відбувся один з найемоційніших моментів. Усейн Болт вийшов на гру з синьо-жовтою капітанською пов'язкою, яку він перед стартовим свистком передав Андрієві Шевченку.

Після гри Болт, як капітан команди-переможця, підняв трофей разом з Андрієм Шевченком.



Тріумф команди Шевченка / Фото твіттер Livescore