Це великий сигнал солідарності, – Шевченко про благодійний захід Швьонтек на підтримку України

У польському Кракові відбувся благодійний захід, ініціатором якого стала перша ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек. Під час події були зібрані кошти, які підуть на потреби України.

Шевченко: У світі потихеньку перестають говорити про війну в Україні

Запрошеними гостями заходу стали топові персони українського спорту – Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Останній знову взяв ракетку до рук та повернувся на корт.

До теми У Польщі відбувся благодійний тенісний матч на підтримку України за участі Світоліної

Після благодійної події, яка зібрала для України понад 400 тисяч євро, Андрій Шевченко поділився своїми враженнями від акції, яку організувала найкраща тенісистка світу Іга Швьонтек. Колишній тренер збірної України з футболу зауважив, що такий захід є великим сигналом солідарності.

На думку ексфутболіста, у світі поступово стає все менше розмов про війну в Україні. Бойові дії стають буденністю, хоча війна проти росії у нашій країні ще досі активно триває. Такі події, як організувала польська тенісистка, дозволяє нагадати світу про боротьбу України проти окупанта.

"Війна продовжується, але ми не можемо здаватися"

Шевченко відзначив допомогу Швьонтек, яка допомагає Світоліній та її фонду збирати кошти для українських дітей, а також не обійшов увагою поляків, які першими простягнули руку допомоги.

Андрій Шевченко – перший амбасадор платформи United24 , яка об'єднує усіх партнерів та благодійників, які хочуть допомогти Україні у війні проти росії. Указ про створення такого бренду підписав Володимир Зеленський. Еліна Світоліна теж стала амбасадоркою United24.

Війна продовжується, але ми не можемо здаватися. Солдати на фронті, як і прості люди в Україні, невпинно працюють, щоб наша країна завжди жила та функціонувала. Спортивна спільнота має об'єднатися разом та поширювати відповідний меседж, підвищувати обізнаність. Так, ми можемо допомогти у цій ситуації. Так, щоб нарешті зупинити війну,

– сказав володар "Золотого м'яча".

Шевченко пригадав підтримку та допомогу від одного з найкращих нападників світу Роберта Левандовського, який нещодавно змінив Баварію на Барселону. Колишній тренер "синьо-жовтих" подякував усім небайдужим за допомогу його рідній країні.

"Я бачив багато ініціатив щодо надання допомоги з боку польських футболістів, зокрема Роберта Левандовського. Наші польські друзі так добре ставляться до моєї країни. Дуже дякую за це!", – додав Шевченко.

Цікаво, що під час заходу Іга Швьонтек, Мартін Павелскі, Агнешка Радванська та Сергій Стаховський зійшлись на тенісному корті. Еліна Світоліна, яка чекає на первістка, була суддею на вишці.