Шевченко розповів, чого найбільше боїться у збірній Швеції

Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє проти збірної Швеції. Напередодні матчу головний тренер української збірної Андрій Шевченко поділився своїми думками про суперника.

На передматчевій пресконференції Шевченка спитали, чи не вважає він збірну Швеції сильнішу за збірну України.

Я не думаю, що буде правильно говорити, яка команда краща або гірша. Завтрашній поєдинок покаже, хто краще підготувався та краще зіграв. Ми абсолютно різні за стилем, у нас різна філософія гри,

– відповів на це Шевченко.

До теми Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро

На його думку, Швеція не буде відходити від своєї гри, яку команда демонструвала у попередніх матчах на Євро-2020. нагадаємо, команда з першого місця вийшла з групи, зігравши внічию з Іспанією, а також обігравши Словаччину та Польщу. Саме перемога шведів над Польщею дозволила Україні вийти в плей-офф Євро-2020 як одна з чотирьох кращих третіх команд.

"Я не думаю, що команда дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непогані нападники, які чудово рухаються. Швеція може пресингувати, може й відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми повинні бути обережними насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати", – відзначив Шевченко.