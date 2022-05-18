Шевченко розкрив деталі благодійного матчу за участі Мессі та інших зірок

У Мілані відбудеться благодійний матч за участі відомих світових футболістів. Частину виручених коштів передадуть на допомогу Україні.

Шевченко: Частина коштів від продажу буде передана на UNITED24

Колишній тренер національної команди Андрій Шевченко прибув до України. Екснаставник "синьо-жовтих" зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24

Шевченко став першим амбасадором UNITED 24. За словами глави держави, легендарний український футболіст має величезну довіру на міжнародній арені.

В ексклюзивному коментарі для 24 каналу Андрій Шевченко розповів деталі поєдинку за участі іменитих зірок світового футболу.

Благодійний поєдинок відбудеться у Мілані. Шевченко знову вийде на поле, аби допомогти своїй країні. У матчі також зіграють інші зірки – Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Андреа Пірло, Веслі Снейдер, Хав'єр Дзанетті, Філіппо Індзагі, Пауло Дібала та інші.

За словами Шевченка, цей благодійний матч мав відбутися ще 2,5 роки тому. Проте через пандемію поєдинок відклали на потім.

Екснаставник "синьо-жовтих" розповів, що ініціатором благодійного поєдинку є колишній нападник Барселони Самуель Ето'О. Частину з виручених коштів передадуть фонду UNITED 24.

Цей матч організований Самуелем Ето'О. Він був організований два з половиною роки тому. Але через коронавірус його не вдалося провести. Через те, що ситуація змінилася , і війна в Україні… То Самуель Ето'О запросив мене. І частина коштів від продажу буде передана на UNITED24. Я не є організатором цього матчу. У нас є певна домовленість про те, що частина коштів буде спрямована на допомогу Україні,

– сказав Шевченко.

Шевченко з перших днів війни допомагає Україні

Андрій Шевченко з перших днів повномасштабної війни розповідає всьому світу про злочини окупантів на території України. Колишній тренер національної команди неодноразово дав інтерв'ю відомим світовим ЗМІ.

Також екснаставник збірної допомагає Україні фінансово. Він запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.

Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни.

Також раніше Шевченко повідомляв, що готовий прихистити у своєму будинку у Лондоні українських біженців.

UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.