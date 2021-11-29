Шевченко прокоментував перше очко на чолі Дженоа: наступна гра проти колишнього клубу

Дженоа розписала виїзну мирову з Удінезе. Тренер "грифонів" Андрій Шевченко прокоментував результат матчу.

Шевченко: Побачив солідність з нашого боку

Український наставник залишився задоволений грою, яку показала його команда. Дженоа протистояв сильний суперник із потужною фізикою.

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Навіть нічия х Удінезе стала важливим результатом для "грифонів", які йдуть у зоні вильоту. Це перше очко Шевченка на чолі клубу з Генуї.

Це багато чого варте, тому що це був виїзний матч із сильною командою, дуже сильною фізично. Це важлива нічия, ми створили кілька моментів у другому таймі, але я побачив солідність з нашого боку, тому я задоволений,

– сказав Шевченко.

Андрій Миколайович задоволений тим, як працюють його підопічні.

Наступна гра буде дуже принциповою для Шевченка. Український тренер зустрінеться з Міланом. У періоди 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роки українець виступав у футболці "россонері".

Домашній поєдинок проти Мілана відбудеться 1 грудня.