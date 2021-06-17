Вплинути на це ми ніяк не можемо, – Шевченко про ймовірну зливу на матчі з Північною Македонією

Несприятлива погода продовжує переслідувати збірну України на Євро. Синоптики прогнозують дощі у Бухаресті в день матчу проти Північної Македонії 17 червня.

Напередодні зустрічі журналісти під час пресконференції запитали в Андрія Шевченка, чи не бентежить його це повідомлення метеорологів.

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Я не дивився прогноз погоди на завтра. Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, за таких умов і будемо грати,

– відповів наставник.

Водночас він наголосив, що погода враховується завжди. Однак сподівається, якщо все ж таки станеться злива, то вона не буде такою, що доведеться зупиняти матч.

Дощі переслідують Україну на Євро

Пригадуючи минулі виступи збірної України на Євро, можна сказати, що дощі переслідують нашу національну команду:

У 2012 році матч Україна – Франці відклали через сильну зливу в Донецьку. В цьому поєдинку "синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:2.

У 2016 році зустріч нашої команди з Північною Ірландією була перервана через сильний дощ. Тоді українці програли також 0:2.

До слова, вже на цьому Євро збірна України перенесла виліт у Бухарест через рясні опади в Харкові. А пізніше довелося міняти стадіон, на якому тренувалися, через зливу вже у Бухаресті.

Дуель збірної України та Північної Македонії відбудеться 17 червня. На зелений газон стадіону "Арена Національ" у Бухаресті команди виведе аргентинський арбітр Фернандо Рапалліні о 16:00.