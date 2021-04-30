Коли трапилася чорнобильська трагедія, я відчував себе як в кіно, – Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, що відбувалося в його житті під час трагедії в Чорнобилі в 1986 році.

За словами Андрія Миколайовича, в той час він не розумів всю серйозність ситуації.

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"Сподіваюся, нікого не шокую, якщо скажу, що мені все здавалося нормальним. Мені було десять років. Я веселився як божевільний, граючи в футбол всюди, займаючись будь-яким видом спорту. Я потрапив в академію київського Динамо і відчув, що починаю жити мрією. Потім вибухнув 4-й реактор, і нас всіх відвезли. Школи негайно закрилися. Автобуси приїжджали з усього СРСР, завантажували хлопців від 6 до 15 років і вивозили їх", – сказав Шевченко.

Але до сих пір я не відчуваю болю. Я відчував себе як в кіно, я прожив цей досвід як подорож. Я був дитиною,

– додав коуч.

Чорнобильська трагедія: головне

Трагедія трапилась у ніч на 26 квітня 1986 року. Тоді сталося 2 вибухи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.

Найбільший наслідок аварії – викид радіоактивних речовин. Радіація ізотопів у повітрі була в 30 – 40 разів більшою, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.

Місцевим мешканцям правду про аварію сказали не одразу. Евакуацію оголосили лише опівдні 27 квітня. До 6 травня виїхали з 30-кілометрової зони навколо АЕС понад 115 тисяч людей.



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