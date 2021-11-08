Шевченко повторив унікальне досягнення у Серії А, яке підкорилося тільки одному тренеру

Андрій Шевченко приступив до виконання обов'язків головного тренера італійського клубу Дженоа. Очоливши клуб із Серії А, Шевченку відразу вдалося повторити унікальне досягнення.

Шевченко 2-й тренер-володар "Золотого м'яча" в історії Серії А

Екснаставник збірної України став тільки другим тренером в історії Серії А, який у статусі футболіста вигравав "Золотий м'яч". Найпрестижнішу індивідуальну нагороду Шевченко здобув у 2004 році.

Варте уваги Що варти знати про Дженоа – новий клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка

В історії чемпіонату Італії до Шевченка був тільки один тренер, який вигравав "Золотий м'яч" під час кар'єри футболіста. Йдеться про Луїса Суареса Мірамонтеса.

Колишній тренер міланського Інтера виграв "Золотий м'яч" у 1960 році. У 1974 році він очолив Інтер, де у 1995 році завершив кар'єру.

Шевченко очолив Дженоа

Шевченко 7-го листопада очолив Дженоа. Українець вперше в кар'єрі тренера очолив клуб. До того він 5 років працював у збірній України.

Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.

У понеділок, 8 листопада, Шевченко прибув у розташування "грифонів".