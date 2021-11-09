Шевченко потрапив у список ікон футболу XXI століття: хто очолив рейтинг

Авторитетний портал Transfermarkt склав список з 50-и найбільших футболістів XXI століття. До списку ікон футболу потрапив українець Андрій Шевченко.

Шевченко – у топ-50

Transfermarkt розмістив Андрія Шевченка на 41-у місці у своєму списку. За кар'єру футболіста Шевченко встиг пограти в київському Динамо, італійському Мілані та лондонському Челсі.

Дивіться також Барселона під шалені овації фанатів підписала з Хаві контракт на "Камп Ноу": відео

За даними Transfermarkt, Шевченко зіграв 513 матчів, в яких забив 250 голів та ще 76 разів віддавав результативні передачі. Проте статистика Transfermarkt неповна, адже не враховує голи та матчі форварда на початку кар'єри в Динамо.

Як футболіст Шевченко став третім українським володарем "Золотого м'яча" та першим з представників України виграв Лігу чемпіонів.

Українець – чемпіон Італії та володар Суперкубку УЄФА. Нападник 5 разів виграв чемпіонат України. Всього він здобув 15 трофеїв.

Хто очолив рейтинг Transfermarkt

На перше місце Transfermarkt поставив володаря шести "Золотих м'ячів" Ліонеля Мессі. Футболіст ПСЖ випередив нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Третій у списку – екслегенда Реала та Ювентуса Зінедін Зідан.

У десятці найкращих тільки троє чинних футболістів. Всього у рейтингу 14 чинних футболістів, решта – завершили кар'єри.

Топ-10 ікон футболу XXI століття

1. Ліонель Мессі (Аргентина)

2. Кріштіану Роналду (Португалія)

3. Зінедін Зідан (Франція)

4. Роналдо (Бразилія)

5. Роналдінью (Бразилія)

6. Андрес Іньєста (Іспанія)

7. Тьєррі Анрі (Франція)

8. Хаві (Іспанія)

9. Паоло Мальдіні (Італія)

10. Луїш Фігу (Португалія)