Шевченко подарував Моурінью пляшку вина перед своїм дебютом у Серії А

Дебют Андрія Шевченка на чолі Дженоа відбувся у матчі проти Роми Жозе Моурінью. Ці два фахівці знову зустрілись на одному полі, але обоє мають статус тренерів.

Подарунок від Шевченка

Андрій Шевченко та Жозе Моурінью добре знайомі ще з часів лондонського Челсі. Португалець очолював команду, де грав екстренер збірної України.

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Напередодні старту дебютної гри Шевченко подарував наставнику Роми пляшку червоного вина. Про це після матчу розповів сам Моурінью, зазначивши, що такий жест є традиційним подарунком від тренера домашньої команди в АПЛ.

Жозе радий, що його підопічним вдалось святкувати перемогу. Він впевпений, що незабаром Шевченко теж буде відчувати ті емоції, які отримав португалець після цього поєдинку.

Я також поговорив із його помічником Мауро Тассотті. Радий за себе і розчарований за нього, але одного разу все зміниться. Він буде радий за себе та розчарований за мене. Ви повинні бути без розуму від цього, щоб виконувати цю роботу, і Шевченко божеволіє від цього,

– сказав Моурінью.

Нагадаємо, що матч завершився перемогою Роми з рахунком 0:2. Дубль оформив 18-річний нападник Фелікс Афена-Г'ян, це перші голи футболіста у цьому сезоні Серії А.