Шевченко обіцяє дати притулок дітям у своєму будинку у Лондоні
Джерело:Daily Mail
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував жорстокі дії путінської армії. Він допомагає українцям не лише інформаційно та фінансово, а ще й фізично.
"Жодна людина у світі не може це витримати"
Шевченко вкотре засуджує російську агресію та висвітлює війну в Україні. Екстренеру національної команди важко підібрати слова, аби описати звірства путінської орди.
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"Війна дуже жорстока, важко бачити, як руйнуються міста, гинуть люди. Я батько чотирьох дітей, і я не можу цього терпіти, коли бачу фото дітей, які вмирають, бомби, які потрапляють у дитячу лікарню. Я думаю, що жодна людина у світі не може це витримати", – сказав Шевченко.
Екснаставник "синьо-жовтих" розповів, що він відправляє до України гуманітарну допомогу. А також допомагає розмістити біженців у Лондоні.
"Я намагаюся підтримати свою країну, привернути увагу, говорити саме про те, що відбувається. Звичайно, я намагаюся зібрати гуманітарну допомогу та допомогти своїй країні, своєму народу, біженцям", – зазначив Шевченко.
У Лондоні я співпрацював із послом України, а також у мене є декілька друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємось взяти сюди 150 біженців і поселити їх у різних районах. Також планую взяти кількох дітей до себе,
– стверджує ексгравець.