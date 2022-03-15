Шевченко обіцяє дати притулок дітям у своєму будинку у Лондоні

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував жорстокі дії путінської армії. Він допомагає українцям не лише інформаційно та фінансово, а ще й фізично.

"Жодна людина у світі не може це витримати"

Шевченко вкотре засуджує російську агресію та висвітлює війну в Україні. Екстренеру національної команди важко підібрати слова, аби описати звірства путінської орди.

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"Війна дуже жорстока, важко бачити, як руйнуються міста, гинуть люди. Я батько чотирьох дітей, і я не можу цього терпіти, коли бачу фото дітей, які вмирають, бомби, які потрапляють у дитячу лікарню. Я думаю, що жодна людина у світі не може це витримати", – сказав Шевченко.

Екснаставник "синьо-жовтих" розповів, що він відправляє до України гуманітарну допомогу. А також допомагає розмістити біженців у Лондоні.

"Я намагаюся підтримати свою країну, привернути увагу, говорити саме про те, що відбувається. Звичайно, я намагаюся зібрати гуманітарну допомогу та допомогти своїй країні, своєму народу, біженцям", – зазначив Шевченко.

У Лондоні я співпрацював із послом України, а також у мене є декілька друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємось взяти сюди 150 біженців і поселити їх у різних районах. Також планую взяти кількох дітей до себе,

– стверджує ексгравець.