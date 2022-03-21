Шевченко не стримав сліз під час інтерв'ю через війну в Україні

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує розповідати світові про жахіття війни на своїй батьківщині.

Легенда збірної України, Динамо та Мілана тяжко переживає війну на Батьківщині.

Дивіться також Вийшла на поле з українським прапором: Монзуль дебютувала у Серії А

"Я спав. Мені зателефонували. Це була моя мама. Вона... Мені шкода... Це не просто... Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на цей крок і розпочне війну. Ми були шоковані.

Люди відчувають кожну бомбу, яка падає на землю, тому що будинок трясеться. Ось що таке зараз війна. Росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжально. Це не дає українському народові шансів на гуманітарні коридори", – почав він.

Шевченко прихистив у своєму будинку в Лондоні кількох дітей-біженців. Він також допомагав знайти нове житло ще 150 вимушеним переселенцям.

"Моя мати там. Моя сестра там. Мій дядько. Моя тітонька. Мій двоюрідний брат. Мої друзі – деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, за свободу, за наш вибір, за нашу гордість. Ми захищаємося. Ми боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору", – сказав Шевченко.