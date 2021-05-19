Шевченко не робитиме кадрових змін у збірній України перед матчем з Бахрейном

У Харкові триває підготовка збірної України до Євро-2020. Вже 23 травня українці зіграють товариський матч з Бахрейном.

Справи у розташуванні збірної України

Зараз національна команда тренується не у повному складі. У збірній Андрія Шевченка відсутні легіонери та декілька футболістів, які пропускають збір через пошкодження.

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До матчу з Бахрейном головний наставник збірної України не збирається робити жодних кадрових змін. У першому контрольному спарингу зіграють ті гравці, які перебувають у розташуванні.

Після поєдинку футболісти отримають чотири дні для відпочинку та відновлення. За цей час тренерський штаб буде вирішувати долю травмованих Віктора Коваленка, Ігоря Харатіна та Євгена Коноплянки. Усі перераховані можуть приєднатись до команди на другому тренувальному зборі.

Поєдинок проти Бахрейну відбудеться з глядачами. Вболівальники вже можуть купити квитки на сайті ticketsbox.com . Продаж перепусток на матч у касах стадіону не передбачається. Ціна квитків: від 50 до 350 гривень.

Загалом на підопічних Андрія Миколайовича чекає три спаринги. Крім Бахрейну наші хлопців зіграють проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Поєдинок проти Північної Ірландії може відбутись у Дніпрі, хоча збірна України базується у Харкові.