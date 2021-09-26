Шевченко та Кличко палко підтримали Усика у переможному бою з Джошуа у Лондоні: відео
Джерело:інстаграм Віталія Кличка
Олександр Усик не залишився без підтримки у Лондоні. Поєдинок із Ентоні Джошуа відвідали зірки українського спорту – Віталій Кличко та Андрій Шевченко.
Українська підтримка у Лондоні
Віталій Кличко та Андрій Шевченко відвідали роздягальню Олександра Усика після перемоги над Ентоні Джошуа. Кличко-старший виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі. На ролику він разом з колишнім наставником збірної України поділились емоціями після бою.
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Віталій зазначив, що їх хвилювання були недаремними. Перемога залишилась за Україною. Тоді до них приєднався сам тріумфатор протистояння. Легенди українського та світового спорту у чудовому настрої.Кличко коротко підписав відео: "Вітаємо чемпіона! Пояси повертаються в Україну".
Відзначимо, що під час трансляції бою можна було побачити, що з трибун за Усика уболівала інша українська зірка спорту зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. Гімнастка не стримувала емоцій, тримаючи у руках український прапор.
Відео з роздягальні Усика
Після поєдинку Кличко назвав цей бій найскладнішим у кар'єрі Усика. Про це він написав у фейсбуці.
Друзі! Вітаю Олександра Усика, який здобув чотири чемпіонських пояси у суперважкій вазі! Це був найскладніший поєдинок в кар’єрі Олександра. І він вирвав перемогу в останніх раундах, повернувши пояси в Україну. Слава Україні!,
– привітав Віталій Кличко.
Тріумф нового українського короля рингу
- Бій з Ентоні тривав усі 12 раундів. Британець ледь не побував у нокауті, але своєчасний гонг про завершення поєдинку врятував Джошуа.
- Усик домінував на ринзі, це відзначили абсолютно усі судді, які віддали перемогу українцю.
- Олександр повертає в України чемпіонські пояси, які до цього належали британському боксеру. Усик не лише переміг, а ще й помстився Ентоні за поразку Володимира Кличка у 2017 році. Той поєдинок відправив Кличка-молодшого на пенсію.
- Після бою Олександр подякував усім за підтримку. А от Джошуа заявив, що суперник із України нічим його не здивував.