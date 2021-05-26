Шевченко довикликав у збірну України Романа Безуса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до національної команди досвідченого півзахисника бельгійського Гента Романа Безуса.
Коли прибуде Безус
Футболіст прибуде до табору збірної в Харкові разом з іншими партнерами, як тільки в них закінчаться чотириденні вихідні.
Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
28 травня "синьо-жовті" розпочнуть заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020.
Раніше через травму залишив розташування команди захисник Динамо Віталій Буяльський, який точно пропустить Євро-2020.У рамках збору Україна 3 червня прийме Північну Ірландію в Дніпрі, а потім приїде до Харкова, де 7 червня зіграє з Кіпром.