Шевченко довикликав у збірну України Романа Безуса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до національної команди досвідченого півзахисника бельгійського Гента Романа Безуса.

Коли прибуде Безус

Футболіст прибуде до табору збірної в Харкові разом з іншими партнерами, як тільки в них закінчаться чотириденні вихідні.

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28 травня "синьо-жовті" розпочнуть заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020.

Раніше через травму залишив розташування команди захисник Динамо Віталій Буяльський, який точно пропустить Євро-2020.

У рамках збору Україна 3 червня прийме Північну Ірландію в Дніпрі, а потім приїде до Харкова, де 7 червня зіграє з Кіпром.