"Шева – легенда назавжди": фанати Мілана банером тепло зустріли українця на "Сан-Сіро"

У матчі 1/8 Кубка Італії Мілан удома в овертаймах переграв Дженоа (3:1) і вийшов у наступну стадію турніру. Ця гра може стати останньою для тренера "грифонів" Андрія Шевченка біля керма команди, оскільки чутки про його відставку останнім часом лише посилюються.

Але зустріч з "россонері" залишила для фахівця і приємний післясмак.

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Під час поєдинку вболівальники Мілана скандували ім'я Шевченка та розмістили на трибунах банер на честь нього: "Довга історія кохання. Спогади з Манчестера у нашому серці. Шева – легенда назавжди!".

Йдеться про фінал Ліги чемпіонів, коли Шевченко забив за Мілан вирішальний пенальті у ворота Ювентуса у 2003 році. Основний та додатковий час закінчилися 0:0, а ось у серії пенальті перемогу здобув Мілан.

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