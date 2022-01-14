"Шева – легенда назавжди": фанати Мілана банером тепло зустріли українця на "Сан-Сіро"
Джерело:твітер Milan Club Chile
У матчі 1/8 Кубка Італії Мілан удома в овертаймах переграв Дженоа (3:1) і вийшов у наступну стадію турніру. Ця гра може стати останньою для тренера "грифонів" Андрія Шевченка біля керма команди, оскільки чутки про його відставку останнім часом лише посилюються.
Але зустріч з "россонері" залишила для фахівця і приємний післясмак.
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Під час поєдинку вболівальники Мілана скандували ім'я Шевченка та розмістили на трибунах банер на честь нього: "Довга історія кохання. Спогади з Манчестера у нашому серці. Шева – легенда назавжди!".
Йдеться про фінал Ліги чемпіонів, коли Шевченко забив за Мілан вирішальний пенальті у ворота Ювентуса у 2003 році. Основний та додатковий час закінчилися 0:0, а ось у серії пенальті перемогу здобув Мілан.
Шевченко на межі звільнення: що відомо
- Шевченко очолив Дженоа у листопаді, але під його керівництвом команда здобула лише одну перемогу в 11 матчах у всіх турнірах.
- Повідомлялося, що Шевченко може залишити свою посаду незалежно від результату матчу із Міланом.
- У Серії A Дженоа посідає 19 місце та відстає від рятувальної зони на п'ять очок. У наступному турі команда Шевченка зіграє із Фіорентиною 17 січня.