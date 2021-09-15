Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Шахтар невдало стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Український клуб 15 вересня сенсаційно програв молдавському Шерифу у 1 турі групи D.

Шериф – Шахтар 2:0

Голи: Траоре, 16, Янсане, 62

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У 2021 році здійснилися мрії тренерів Роберто де Дзербі та Юрія Вернидуба, які очолюють Шахтар та Шериф відповідно. Обидва фахівці дебютували у Лізі чемпіонів.

Якщо для Шахтаря вихід у Лігу чемпіонів частково був прогнозованим, то Вернидуб здійснив справжнє диво. Український тренер вперше в історії вивів молдовський клуб у Лігу чемпіонів.

Хоча Шахтар і був очевидним фаворитом поєдинку у Тирасполі, проте українців чекала важка гра.

На старті поєдинку Шериф очікувано віддав м'яч Шахтарю і вирішив грати другим номером. Проте господарі поля не сіли в глуху оборону, а чинили тиск на "гірників". Підопічні Вернидуба активно вступали у відбір.

Холодний душ для Шахтаря

Дещо несподівано Шериф зумів відкрити рахунок у матчі. Атака на ворота "гірників" розпочала після втрати м'яча. Господарі провели атаку лівим флангом, яка завершилася кросом Кріштіану на Траоре.

Ісмаїлі не втримав нападника Шерифа, який карколомно пробив у верхній кут воріт. Для Андрія Пятова це вже 27 поспіль матч у Лізі чемпіонів, в якому українець пропустив гол.

Відео голу Траоре



Досить швидко Шериф міг подвоїти перевагу завдяки своєму пресингу. Пятов невдало віддав коротку передачу на Матвієнка. Микола втратив м'яч, внаслідок чого Шерифу вдалося довести атаку до удару. Шахтарю пощастило, що удар Джахшибаєва був слабким і м'яч полетів у руки Пятову.

Перша небезпека біля воріт суперника Шахтаря виникла тільки на 27 хвилині. Після розіграшу кутового Педрінью наважився на дальній удар. М'яч полетів за красивою траєкторією, однак повз ворота.

Через 4 хвилини момент для голу мав "шахтарівський" Траоре. Нападник Шахтаря отримав м'яч у штрафному, швидко розвернувся та потужно пробив. Проте і в цьому випадку м'яч пролетів над воротами.

Двічі в одну річку – ввійдеш

На початку другої половини гри на полі у Шахтаря з'явився Марлос, який замінив Тете. Майже відразу півзахисник Шахтаря міг зрівнювати рахунок. Марлос пробив з меж штрафного, однак голкіпер накрив м'яч.

Момент у Марлоса засвідчив настрій Шахтаря відігратися. Також слід звернути увагу, що Шериф почав притискатися до власних воріт і не був таким наполегливим у відборі.

Здавалося, що Шахтар перехоплює нитку гри: за 10 хвилин "гірники" мали декілька напівмоментів, які не втілили у гол. Та вбивча реалізація цього вечора була в суперника, який користувався дитячими помилками.

На 62 хвилині Шериф забив другий гол у матчі. Говорять, що двічі в одну річку не ввійдеш. Та це точно не про Шахтар, який пропустив ідентичний гол. Кріштіану виконав чудовий навіс у штрафний на Янсане, який ударом головою спрямував м'яч у ворота – 2:0.

Відео голу Янсане



Наприкінці матчу Шахтар пішов ва-банк і досить швидко міг бути покараний. Четверо футболістів Шерифа вибігли в контратаку проти двох оборонців Шахтаря. Момент завершився ударом Кастаньєда в руки Пятову.

Як Шахтар не старався відігратися – Шериф вистояв і втримав перевагу. Молдовський клуб здобув дебютну перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів в історії своєї країни. Також першу особисту звитягу у Лізі чемпіонів має і Юрій Вернидуб.

Шериф – Шахтар відеоогляд