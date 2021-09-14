Шахтар проти Шерифа з українським козирем у рукаві Вернидубом: анонс матчу Ліги чемпіонів

Шериф 15 вересня прийматиме Шахтар у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Про все найголовніше перед поєдинком групи D читайте на Спорт24.

Шериф – Шахтар: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Тирасполь, "Шериф";

Коли: середа, 15 вересня, 19:45;

Трансляція: MEGOGO.

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Вернидуб – джокер Шерифа

Шахтарю буде вкрай складно перемогти Шериф у Молдові. Команда українського спеціаліста Юрія Вернидуба стала справжньою сенсацією кваліфікації Ліги чемпіонів. Клуб із Тирасполя несподівано викинув з єврокубкового турніру загребське Динамо.

За підсумками двох матчів – 0:3 на користь команди з Молдови. Вернидуб втілив свою мрію в реальність. Тепер його футболісти будуть викладатись не лише на 100 відсотків, а 1000, щоб продовжити тріумфальний виступ вже у груповому раунді.

Юрій Вернидуб дуже добре знайомий з грою українських клубів. Фахівець із 2011 року працював із луганською Зорею. Клуб грав під керівництвом наставника протягом 8 років і дійшов до фіналу Кубка України-2015/2016, де поступився якраз Шахтарю (0:2).

Шахтар спробує продовжити переможний шлях у Лізі чемпіонів

Статистика Вернидуба у ролі тренера проти Шахтаря складає – 3 перемоги, одна мирова та 19 поразок.

Донецький клуб стартує у групі з виїзного поєдинку. Шериф – один із найменш відомих клубів у групі D, якщо порівнювати його з Інтером чи Реалом.

У стартовому поєдинку Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на Манора Соломона. Все через національне свято в Ізраїлі. Футболіст не може їсти, пити чи працювати протягом 15 – 16 вересня.

На своєму шляху у єврокубках донецький клуб вже раніше здолав французьке Монако. "Гірники" вирвали перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів у французів із сумарним рахунком 3:2. Для Шахтаря цей вихід у групу європейського турніру є вже п'ятим поспіль та 16-м загалом. Тому досвід може допомогти футболістам із Донецька.

Історія протистоянь

Шахтар та Шериф чотири рази зустрічались на одному футбольному полі, двічі це ставалось у Лізі чемпіонів. Востаннє команди грали між собою 17 січня 2019 року у Кубку Співдружності. Та зустріч завершилась розгромною перемогою клубу з Молдови (0:4).

А от у Лізі чемпіонів Шахтар святкував одну звитягу з рахунком (2:0) та розписав "суху" мирову (0:0). Якщо брати загальну статистику, то більше перемог у Шерифа – дві. Натомість у донеччан лише одна.

Який прогноз на матч дають букмекери

Букмекери компанії Favbet віддають перевагу у цій зустрічі "гірникам". На перемогу Шахтаря можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,85. Звитяга Шерифа оцінена гірше – 4,70. Цікаво, що команда Вернидуба грає вдома, але експерти вірять у перемогу цього клубу значно менше.

Не виключено, що команди розпишуть між собою мирову – 3,60. Це перший тур, тому кожен клуб не буде рвати темп відразу зі стартового матчу.

Швидше за все, що футболісти Шахтаря та Шерифа потішать своїх уболівальників голами – 1,88. Однак на мінімальні звитяги команд стоять найкращі коефіцієнти: успіх молдовського клубу 1:0 – 5,70, тріумф "гірників" з рахунком 0:1 – 3,40.

Хто може стати автором голу?