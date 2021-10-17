Шелестюк яскраво повернувся на ринг, потужно нокаутувавши суперника

Тарас Шелестюк вперше за два роки провів офіційний бій. Український боксер нокаутував 40-річного Ернесто Еспана.

Вийшов та переміг

Тарас Шелестюк захистив своє звання непереможного боксера. Українець два роки не виходив на ринг, але це не завадило боксеру перемогти.

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Шелестюк завершив бій достроково. Боксер із України домінував на ринзі протягом усього бою. Але Ернесто Еспан зламався від потужних атак суперника лише у 10-му раунді. Суддя зупинив побиття Еспана після гарматних атак українця. Еспан вже ледь стояв на ногах.

Шелестюк переміг технічним нокаутом у 10-му раунді. Тарас виграв свій 19-й бій на професійному ринзі.

Востаннє Шелестюк виходив на ринг у січні 2020 року, коли у США за одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.

Нещодавно український боксер підписав угоду з промоутерською компанією Probellum. Шелестюк запевнив, що хоче більше чемпіонських поєдинків, хоча б три у рік.

Суперник Шелестюка змінив ледь не в останній момент. Його опонентом повинен був стати 22-річний Рікардо Салас із Мексики.