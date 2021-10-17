Шелестюк яскраво повернувся на ринг, потужно нокаутувавши суперника
17 жовтня 2021 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Тарас Шелестюк вперше за два роки провів офіційний бій. Український боксер нокаутував 40-річного Ернесто Еспана.
Вийшов та переміг
Тарас Шелестюк захистив своє звання непереможного боксера. Українець два роки не виходив на ринг, але це не завадило боксеру перемогти.
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Шелестюк завершив бій достроково. Боксер із України домінував на ринзі протягом усього бою. Але Ернесто Еспан зламався від потужних атак суперника лише у 10-му раунді. Суддя зупинив побиття Еспана після гарматних атак українця. Еспан вже ледь стояв на ногах.
Шелестюк переміг технічним нокаутом у 10-му раунді. Тарас виграв свій 19-й бій на професійному ринзі.Цікаво! Суперник Шелестюка змінив ледь не в останній момент. Його опонентом повинен був стати 22-річний Рікардо Салас із Мексики.
- Востаннє Шелестюк виходив на ринг у січні 2020 року, коли у США за одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.
- Нещодавно український боксер підписав угоду з промоутерською компанією Probellum. Шелестюк запевнив, що хоче більше чемпіонських поєдинків, хоча б три у рік.