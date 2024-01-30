Надовго не затримаються: легенда Динамо оцінив виступи Циганкова та Довбика за Жирону

У сезоні-2023/2024 каталонська Жирона стала головним відкриттям європейського футболу. Команда Мічела після 22 турів очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги та демонструє неймовірно привабливу гру.

Важливою частиною сенсаційного колективу є український дует Довбик – Циганков. Центральний нападник наразі є найкращим бомбардиром чемпіонату, а колишній капітан Динамо – один із системотворчих гравців у структурі головного тренера команди.

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Шацьких пророкує українцям перехід у топклуби

Свою оцінку виступам футболістів збірної України у складі Жирони дав легенда УПЛ Максим Шацьких:

"Довбик потрапив у свою команду. Те саме Вітя Циганков. Це головне – знайти свого тренера, команду з тактикою, де можна максимально використати свої сильні якості. Довбик має чудові якості для форварда – фактурний, швидкий, у нього все в порядку з технікою.

Плюс, подивіться, Жирона йде на першому місці в іспанському чемпіонаті. Це ж не просто так. Це означає, що тренер вибудував правильну тактику та максимально використовує сильні якості своїх футболістів".

Також колишній тренер Динамо поділився очікуваннями від майбутнього розвитку кар'єри українських легіонерів Жирони. На його думку, вже найближчим часом вони змінять клубну прописку.

Думаю, Довбик надовго в Жироні не затримається, і в найближчому майбутньому ми побачимо його в більш іменитому клубі. Те саме стосується Віті Циганкова. Недарма пишуть, що до них є зацікавленість з боку таких топклубів, як Барселона, Баварія. У них якраз граючий вік – пік. Ще два-три роки можна грати на дуже високому рівні та приносити користь команді,

– заявив Шацьких.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв 24 матчі за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та віддав 8 асистів. Віктор Циганков 21 раз з'являвся на полі – 4 голи та 3 результативні передачі.

. Наступний матч каталонці зіграють 3 лютого. У цей день Жирона на домашньому стадіоні прийматиме Реал Сосьєдад. Стартовий свисток пролунає о 22:00.