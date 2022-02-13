Шапаренко не відправився з Динамо на третій збір до Туреччини

Київське Динамо відправилося на третій збір до Туреччини. Але одразу троє гравців залишилися в Києві.

На заключний зимовий збір делегація Динамо вирушила з 24 футболістами. Три гравці основної команди залишилися в Києві. Це Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв та Костянтин Вівчаренко.

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Півзахисник Володимир Шепелєв наприкінці минулого збору отримав травму литкового м'яза та пропустить заключний етап підготовки, проходячи відновлення на клубній базі.

Ще двоє гравців – півзахисник Микола Шапаренко та захисник Костянтин Вівчаренко – пропустять початок третього збору команди в Туреччині через позитивні результати тестів на COVID-19. Гравці залишилися в Києві на самоізоляції.

Зважаючи, що збір Динамо в Туреччині триватиме до 22 лютого. Тож у разі швидкого одужання Шапаренко та Вівчаренко зможуть приєднатися до команди в ході заключного етапу підготовки до відновлення сезону.

Хто полетів до Туреччини

Відзначимо, що разом із першою командою на збір вирушив капітан юнацької команди Олександр Яцик. Також повернулися після ушкоджень воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський.

На третьому зборі в Туреччині команда працюватиме в такому складі: