Вимушені заміни: Петраков викликав до збірної трьох гравців через травми Шапаренка та Бущана

Микола Шапаренко та Георгій Бущан отримали серйозні ушкодження у першому турі групового етапу Ліги Європи з Фенербахче. Обоє гравців пропустять вересневі матчі Ліги націй.

Через травми Бущана та Шапаренка головний тренер збірної України Олександр Петраков зробив вимушені зміни у складі національної команди. Наставник "синьо-жовтих" довикликав голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна, воротаря ковалівського Колоса Євгена Волинця, а також перевів з резервного до основного списку викликаних виконавців півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.

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Трубін та Ігнатенко вже брали участь у попередньому зборі національної команди. А от для Волинця цей виклик до збірної України буде дебютним.

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Євген Волинець.

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резерв: Артем Бєсєдін, Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій, Єгор Назарина, Едуард Соболь.

Що відомо про травму Шапаренка та Бущана

21 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії, 24 вересня відбудеться матч з Вірменією і 27-го – знову з шотландцями. Українці з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

У Миколи Шапаренка розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Повідомляють, для відновлення гравцеві знадобиться як мінімум 6 місяців.

Георгій Бущан травмував коліно, медики Динамо зазначають, що футболіст міг отримати травму меніска. Воротар може бути поза грою близько місяця.