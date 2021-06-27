Шанси проти Швеції будуть 50 на 50, – Трубін про матч 1/8 фіналу Євро-2020

Українська збірна 29 червня спробує створити чергове історичне досягнення на Євро-2020. Голкіпер Анатолій Трубін поділився очікуваннями перед грою з Швецією.

Швеція – не є фаворитом матчу

19-річний український голкіпер вже на традиційній пресконференції поділився очікуванням від майбутньої гри. Анатолій Трубін, як і Андрій Пятов, не став виділяти шведів у цьому протистоянні. "Швеція – однозначний фаворит? Не можу сказав, що це так", – заявив воротар.

Варте уваги Повинні проходити Швецію, а то нас знищать наші ж журналісти, – Пятов про матч Євро-2020

Він оцінив шанси команд на вихід у чвертьфінал турніру – 50 на 50. Хто більше буде хотіти перемоги, у кого буде більше бажання, той і вийде переможцем.

Думаю, що після невдалого матчу з Австрією кожен переглянув своє бачення і на цей матч проти Швеції вийде максимально зарядженим. Це один з найважливіших матчів у кар'єрі і кожен хоче довести і показати, що ми одна команда, що після невдач ми зможемо як єдине ціле вийти переможцями,

– сказав страж воріт Шахтаря.

Також Трубін розповів, хто з голкіперів вразив його у груповому раунді Євро-2020. Тут Анатолій виділив свого земляка Георгія Бущана, який неодноразово рятував володіння української збірної: "Жора Бущан дуже добре виступає в цих матчах. На груповій стадії всі поєдинки провів відмінно".