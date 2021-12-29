Шанс для Луніна: Куртуа та ще три гравці Реалу заразилися коронавірусом

Воротар Андрій Лунін вже 2 січня 2021 рок може зіграти за Реал в чемпіонаті Іспанії. Його головний конкурент Тібо Куртуа здав позитивний тест на коронавірус.

Коронавірус в Реалі

Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що четверо гравців команди здали позитивний тест на коронавірус. Це воротар Тібо Куртуа, півзахисники Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінга, а також вінгер Вінісіус.

Відтак вони, скоріш за все, пропустять найближчий матч команди – 2 січня 2022 року проти Хетафе на виїзді.

Якщо Куртуа не буде, то місце у воротах займе Андрій Лунін. При цьому що Лунін сам нещодавно був змушений відбути самоізоляцію через позитивний тест на коронавіус. Але 24 грудня він повернувся до тренувань з командою.

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Для Луніна це може бути дебютний матч за Реал в чемпіонаті Іспанії. З моменту переходу до мадридського клубу влітку 2018 року, він жодного разу не зіграв за Реал в Ла Лізі. А єдиний раз в офіційному матчі за Реал він зіграв майже рік тому – 20 січня 2021 року в матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно. Тоді Реал напіврезервним складом поступився супернику в овертаймі.

Варто додати, що 5 січня Реал знову зіграє проти Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Якщо Куртуа до того часу не повернеться, то Лунін знову може зіграти проти своїх кривдників.

При цьому досвід виступів в чемпіонаті Іспанії Лунін має. В сезоні 2018/2019 він був в оренді в Леганесі, де зіграв п'ять матчів в Ла Лізі.