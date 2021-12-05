Шаленство у Швеції: фанати Мальме вибігли на поле, щоб відсвяткувати чемпіонство – яскраві фото

Мальме вдруге поспіль став чемпіоном Швеції. Колишній клуб Златана Ібрагімовича оформив чемпіонство в останньому турі завдяки нічиїй проти Хальмстада.

Фанати Мальме зійшли з розуму

Після фінального свистка фанати Мальме зійшли з розуму та заполонили футбольне поле. І це не просто так, адже інтрига у боротьбі за титул зберігалася до останньої хвилини.

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Головним конкурентом Мальме у боротьбі за титул був АІК, який в останньому турі переміг Сіріус (4:2). Після перемоги в останньому турі АІК набрав 59 очок, як і Мальме. Але "небесно-голубі" стали чемпіонами завдяки додатковим показникам.

Фанатам Мальме довелося неабияк понервувати під час останнього матчу, адже у випадку поразки Хальмстаду саме АІК став би чемпіоном. Гра Мальме завершилася нервовою нічиєю 0:0 і клуб таки став чемпіоном світу.

Вболівальники настільки нервували, що змогли виплеснути свої емоції. Вони вибігли на поле та разом з футболістами святкували чемпіонство.



Фанати і футболісти святкують чемпіонство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF

Щоправда, коли Мальме вручали титули, то стюардам таки довелося відгородити гравців від вболівальників. Та від цього атмосфера була не менш казковою.



Фанати і футболісти святкують чемпіонство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF



Фанати і футболісти святкують чемпіонство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF



Фанати і футболісти святкують чемпіонство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF



Фанати і футболісти святкують чемпіонство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF

. Для Мальме це 22-й титул чемпіона Швеції. Ще 15 разів команда фінішувала на другому місці.