"Шалений трансфер": Металіст підписав бразильського форварда за 2 мільйони євро

Харківський Металіст оформив черговий великий трансфер, підписавши контракт із бразильським форвардом на ім'я Давід да Ора. Сума трансферу склала 2 мільйони євро.

22-річний форвард підписав із Металістом довгостроковий контракт.

До слова Арсенал заплатив понад 8 мільйонів євро новачку Барселони

Що відомо про гравця

Давід да Ора є вихованцем клубу Віторія Салвадор, який виступає у другому дивізіоні Бразилії. У 2021 році Давід відіграв 59 матчів за Віторію, забив 11 м'ячів та віддав 5 асистів.

Два тижні тому Давід відмовився тренуватись. Інцидент виник після того, як рада директорів Віторії відхилила пропозицію Металіста щодо гравця. Бразильський клуб хотів зберегти 20 відсотків від майбутнього продажу.

Цей трансфер раніше як "шалений" анонсував президент Металіста Олександр Ярославський, назвавши Давида швидшим за Тайсона, а його удар – кращим за Жажу.

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