Шалена гармата Циганкова принесла Україні перемогу над Ірландією у Лізі націй: відеоогляд

Збірна України 8 червня стартувала у Лізі націй. "Синьо-жовті" резервним складом мінімально обіграли Ірландію.

Ірландія – Україна 0:1

Гол: Циганков, 48

Поєдинок проти Ірландії став не лише дебютним для України у цьогорічному розіграші Ліги націй, а й перший після болючої поразки від Уельсу. Єдиний автогол Андрія Ярмоленка вивів валлійців на чемпіонат світу-2022.

Ірландія ж провела першу гру, але зазнала поразки від Вірменії – 1:0, пише 24 канал.

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Перед стартовим свистком збірні віддали честь українським військовим, які щодня боронять нашу країну від ворога. Футболісти згуртувались у центральному колі та разом із трибунами влаштували овації нашій армії.

З перших секунд було видно незлагодженість у діях українців. "Синьо-жовті" вийшли несподіваною 11-ю зі старту. Більше в атаці провели господарі, але Лунін контролював усі виходи біля наших воріт.

Підопічні Петракова не могли ніяк дійти до штрафного суперника. Дальнім ударом відзначився Мудрик, але надіслав м'яч високо на трибуни, які були за воротами Ірландії.

Шапаренко головою замкнув передачу від Миколенка, але пробив вкрай невдало. Мудрик класно на фланзі на швидкості випередив опікуна, увірвався у штрафний Ірландії, але не вирішив, що робити з м'ячем. Не було ні удару, ні передачі.

Келлехер майстерно зіграв після удару від Зубкова.

. На 38-й хвилині Україна таки забила, але… Качараба класно приклався до м'яча з дальньої відстані. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у сітку воріт суперника. Але головний суддя матчу перед цим угледів офсайд у нашого гравця та не зарахував гол.

Відео незарахованого голу Качараби

Перший тайм закінчився ударом по центру воріт від Шапаренка. У перші 45 хвилин збірні продемонстрували доволі хаотичний футбол.

Після перерви Петраков зробив одну заміну. Замість Зубкова на полі з'явився Циганков. Віктору знадобилось лише чотири хвилини, щоб вивести "синьо-жовтих" уперед.

Гості заробили право на стандарт. Динамівець робив подачу на партнерів по команді, які прибігли у штрафний суперника. Однак жоден із гравців не доторкнувся до м'яча, який залетів під дальню стійку. Голкіпер Ірландії теж не очікував на такий поворот подій – 0:1.

Святкувати свій гол Циганков побіг до Петракова, щоб подякувати за довіру.

Відео голу Циганкова

Забитий м'яч додав жвавості футболу. Обидві збірні наче прокинулись.

Ірландці побігли уперед, заробивши право на непоганий штрафний. "Пожежа" була біля воріт Луніна, але наші хлопці змогли відбитись.

Футбольний бог на стороні України

На 80-й хвилині Лунін перевів м'яч у каркас воріт, врятувавши Україну від пропущеного голу після потужного удару головою від Даффі.

Одразу після розіграшу кутового знову гострота була біля володінь Луніна, але і цього разу українські ворота залишились "сухими".

В останній 10-хвилинці господарі притиснули українців до своїх воріт, які старались вибігати уперед за рахунок контратак. Як не старались ірландці, але забити так і не вдалось.

Збірна України резервним складом переграла Ірландію та здобула перемогу вже у дебютному для себе матчі у Лізі націй – 0:1.

У паралельному матчі групи Шотландія вдома впевнено обіграла Вірменію – 2:0.

Шотландія, Україна та Вірменія з 3 очками займали перші три позиції у групі. Після двох зіграних матчів досі нуль в пасиві Ірландії.

Наступний матч у Лізі націй збірна України зіграє 11 червня. У Польщі "синьо-жовті" у домашньому поєдинку приймуть Вірменію.