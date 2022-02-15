У Шахтарі відреагували на можливе військове вторгнення Росії: коли клуб повернеться до України

В Україні й надалі напружена ситуація через можливе військове вторгнення Росії. Попри це, футбольний клуб Шахтар поки не планує змінювати плани щодо свого повернення до України після зборів в Туреччині.

Не бачимо жодних приводів для підвищеного занепокоєння

6 лютого 2022 року Шахтар вирішив на заключний збір до Туреччини. Місцем дислокації було обрано Анталію. Там команда тренується та проводить товариські матчі.

19 лютого гравці та тренерський штаб планують повернутися до України, де продовжать підготовку до другої частини сезону. Цю інформацію підтвердив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

При цьому в клубі знають про ситуацію, яка склалася навколо можливого вторгнення російських військ.

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Обстановка загалом нормальна, новини читаємо, проте зберігаємо спокій. Ситуацію моніторимо й наразі не бачимо жодних приводів для підвищеного занепокоєння. Команда тренується і входить до завершальної стадії зборів. Попереду ще три товариські матчі, й потім повертаємось до Києва та продовжимо підготовку до першого поєдинку з Металістом 1925 у Святошині,

– запевнив Сергій Палкін.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Сам він теж перебуває в Туреччині, але планує повернутися до України ще раніше – 18 лютого. А власник клубу Рінат Ахметов на 16 лютого запланував візит до Маріуполя.

"Хочу всіх, хто непокоїться, заспокоїти. Усі наші внутрішні клубні служби працюють у звичному режимі. Ми повертаємось і готуємось до продовження чемпіонату", – розповів Сергій Палкін.

Матч Металіст 1925 – Шахтар відбудеться в суботу, 26 лютого, у Харкові на стадіоні "Металіст".