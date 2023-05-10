Шахтар змінить стадіон для проведення домашніх матчів у єврокубках

Донецький Шахтар продовжує боротьбу на одному футбольному фронті – в УПЛ. "Гірники" борються за чемпіонство та за місце у Лізі чемпіонів.

Наступного сезону Шахтар змінить свою домівку на домашні матч у єврокубках. Донеччани більше не зможуть приймати суперників на стадіоні польської Легії у Варшаві.

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Вимушений переїзд

Все через те, що Легія, яка посідає друге місце у турнірній таблиці, братиме участь у кваліфікації Ліги конференцій. Свої домашні поєдинки польський клуб проводитиме якраз на арені "Стадіон Війська Польського", де у поточному сезоні свої єврокубкові матчі проводив Шахтар.

Тепер "гірникам" доведеться змінювати локацію на домашні матчі в єврокубках. Новою домівкою для донецького клубу може стати 44-тисячний стадіон "Polsat Plus Arena Gdańsk" у Гданську.

Ще у сезоні-2022/2023 Шахтар хотів проводити свої матчі на цій арені, але сторонам не вдалось домовитись через фінансові розбіжності.

На цьому стадіоні своїх суперників приймає Лехія, яка вилетіла з польської Екстракляси і взагалі може переїхати після цього на іншу арену. Також із польської еліти вилетів Медзь.

Нагадаємо, що Ракув, у складі якого грає українець Владислав Кочергін, достроково став чемпіоном Польщі. Це перше чемпіонство цього клубу.

Українські перегони лідерів

Шахтар ж бореться із Дніпром-1 та Зорею за чемпіонство в УПЛ. Команда Ігоря Йовічевіча за 25 турів набрала 60 очок та лідирує у турнірній таблиці. Перевага над дніпрянами складає 3 бали, а над Зорею – 5 пунктів. Однак у Дніпра-1 ще є гра у запасі.

Попереду ще будуть дві очні зустрічі серед лідерів. 24 травня Зоря прийме Шахтар, а вже за декілька днів 27 травня "гірники" спробують переграти Дніпро-1.

До кінця сезону-2022/2023 в УПЛ залишилось зіграти ще 5 турів.

Раніше легендарний тренер Мирон Маркевич оцінив шанси Шахтаря та Дніпра-1 на чемпіонство у поточному сезоні. Наставник не став робити поспішних висновків.