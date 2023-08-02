Шахтар сенсаційно не зміг обіграти аутсайдера УПЛ попри скандальний гол: відеоогляд матчу

Донеччани відкрили рахунок після контраверсійного удару зі штрафного, але одразу ж залишились у меншості. Суперник зумів цим скористатися.

Верес – Шахтар 1:1

Голи: Шевченко, 62 – Матвієнко, 45+2.

В чемпіонаті України стартував другий тур УПЛ в сезоні 2023-2024. Матч Вереса і Шахтаря винесли на середу через участь донеччан у благодійному матчі 6 серпня проти Тоттенхема, пише 24 канал.

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Донеччани стартували із перемоги над Металістом 1925, але виїзд у Рівне мав стати більш важким для чемпіона. Патрік ван Леувен зробив лише одну заміну у порівнянні зі стартовим матчем.

Валерій Бондар зламав ключицю, тому замість нього з перший хвилин у центр захисту вийшов Едуард Козік. Перший тайм пройшов активно, з гостротою у обох воріт.

Підступний штрафний від Шахтаря

Втім ключові моменти умістились у компенсований час перед перервою. Шахтар відкрив рахунок після неоднозначного рішення судді. Захисник Вереса збив Топалова на куті карного майданчика.

Поки рівненці готувались до удару, Матвієнко підійшов до м'яча та вдарив по пустих воротах Паста, який вийшов вперед керувати діями захисика. При цьому перед ударом Миколи суддя показав жест, що треба бити по свистку.

Але після голу Шандор чомусь зарахував його, вказавши на центр поля. Але вже за одну хвилину Олександр зіграв на руку Вересу, вилучивши Бондаренка. Хоча в цьому епізоді ситуація більш очевидна, Артем пішов прямою ногою в коліно Сікейри прямо на очах рефері.

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Фарт на боці Вереса

Після перерви Шахтар став спокійніше, тоді як Верес намагався знайти слабке місце в обороні гостей. І таки знайшов, ним виявилось сонце! Під час кутового саме воно засліпило Дмитра Різника, який у простій ситуації не зміг забрати м'яч в руки.

Снаряд відскочив до Шевченка і Євгену залишалось лише з метра влучити по порожніх воротах. Після цього м'яча ван Леувен випустив новачків Кастільо та Педріньо. Верес же вдало користувався більшістю та був активнішим в нападі.

Відеоогляд матчу Верес – Шахтар:

Проте жодна із команд так і не схилила шальки терезів на свій бік. Шахтар несподівано втрачає очки у грі з аутсайдером та дають Динамо змогу відірватися за підсумками туру. Верес же набрав перші очки у сезоні.

. У наступному турі Шахтар протистоятиме Олександрії. У свою чергу на рівненців очікує візит до Колоса.